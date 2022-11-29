В Купчино женщина отдала аферистке 800 тысяч рублей за поступление сына в ВУЗ

В 12 отдел полиции Фрунзенского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, с просьбой привлечь к ответственности малознакомую аферистку, завладевшую обманным путем 800 000 рублей. Со слов потерпевшей, мошенница убедила ее в том, что имеет знакомых в одном из ВУЗов Петербурга и может обеспечить беспрепятственное поступление ее сына в это учебное заведение. Цена вопроса – 800 000 рублей. Женщина согласилась, отдала деньги, а позже выяснила, что за ее сына не то чтобы никто не хлопотал, его фамилия даже не была внесена в списки абитуриентов. После этого потерпевшая обратилась к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции возле дома 212 по Московскому проспекту задержали подозреваемую: ранее судимую за кражу, 33-летнюю неработающую, без определенного места жительства и регистрации. Подозреваемую задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной.