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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино женщина отдала аферистке 800 тысяч рублей за поступление сына в ВУЗ

В Купчино женщина отдала аферистке 800 тысяч рублей за поступление сына в ВУЗ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Жительница Купчино заплатила мошеннице 800 000 рублей за поступление сына в ВУЗ

В 12 отдел полиции Фрунзенского района Петербурга обратилась 44-летняя женщина, с просьбой привлечь к ответственности малознакомую аферистку, завладевшую обманным путем 800 000 рублей. Со слов потерпевшей, мошенница убедила ее в том, что имеет знакомых в одном из ВУЗов Петербурга и может обеспечить беспрепятственное поступление ее сына в это учебное заведение. Цена вопроса – 800 000 рублей. Женщина согласилась, отдала деньги, а позже выяснила, что за ее сына не то чтобы никто не хлопотал, его фамилия даже не была внесена в списки абитуриентов. После этого потерпевшая обратилась к полицейским.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции возле дома 212 по Московскому проспекту задержали подозреваемую: ранее судимую за кражу, 33-летнюю неработающую, без определенного места жительства и регистрации. Подозреваемую задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанной.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество
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