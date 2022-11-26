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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали дух гадалок, обманувшие пенсионерку

В Невском районе задержали дух гадалок, обманувшие пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Невского района задержаны две гадалки, обманувшие пенсионерку

В январе 2021 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 85-летняя женщина с заявлением о том, что к ней на улице Дыбенко 22/1, подошла неизвестная женщина и сообщила, что на ней и сыне порча, и для ее снятия необходимы денежные средства. В этот же день пенсионерка передала гадалке 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

24 ноября 2022 года полицейские по подозрению в совершении преступления задержали двух женщин, 1978 и 1981 годов рождения.
Злоумышленниц задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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