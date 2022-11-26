В Приморском районе молодую женщину задушили проволокой и закопали в мусоре

В минувший четверг к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 39-летнего мужчины, о безвестном исчезновении его 27-летней знакомой, которая 23 ноября поехала в свою квартиру, расположенную на улице Студенческая 14, для осмотра ремонтных работ, после чего перестала выходить на связь.

Вчера в ходе проверки по сообщению о пропавшей без вести сотрудниками полиции был осуществлен осмотр квартиры по указанному адресу, в ходе которого в углу, между мешками со строительным мусором, был обнаружен труп хозяйки, завернутый в полиэтилен.

По подозрению в совершении данного преступления разыскивается 41-летний Алмаз Ибраев, гражданин Киргизии, проводивший ремонтные работы по указанному адресу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).