В Петроградском районе на Доме В.А. Буксгевдена у одной из двух фигур орлов отлетела голова

Вчера полицейскими Петроградского района Петербурга в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация о повреждении скульптурной группы, установленной на доме 36 по улице Куйбышева – у одной из двух фигур орлов отсутствует голова. Данный дом является объектом культурного наследия Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры как доходный дом В.А. Буксгевдена.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых были нанесены повреждения.