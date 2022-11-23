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Питерец.ру » Происшествия » Задержан мужчина, ранивший полицейского в Кировске

Задержан мужчина, ранивший полицейского в Кировске

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Опубликовал: Anton78
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Задержан человек из-под Кемерово, стрелявший в полицейского в Кировске

Сегодня около 11 часов 30 минут полицейские задержали 54-летнего уроженца Кемеровской области, стрелявшего в их коллегу в Кировском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник полиции получил травматическое ранение, в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший находится в реанимации, у него ранение головы. Известно, что он следователь, прикомандированный из другого района.

По предварительной информации, конфликт произошел возле гостиницы «Нева» в городе Кировске, на улице Победы дом 11. В полицейского выстрелил из травматического пистолета житель Кемерово.

В розыск был объявлен черный BMW с номерами Новосибирской области. Водитель ехал на машине с 43-летней гражданской женой.

Источник: 47News
Все по теме: Фрунзенский район наркотики
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