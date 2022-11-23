Задержан мужчина, ранивший полицейского в Кировске

Сегодня около 11 часов 30 минут полицейские задержали 54-летнего уроженца Кемеровской области, стрелявшего в их коллегу в Кировском районе Ленобласти, сообщает 47news.

Ранее сообщалось, что 47-летний сотрудник полиции получил травматическое ранение, в тяжелом состоянии госпитализирован. Пострадавший находится в реанимации, у него ранение головы. Известно, что он следователь, прикомандированный из другого района.

По предварительной информации, конфликт произошел возле гостиницы «Нева» в городе Кировске, на улице Победы дом 11. В полицейского выстрелил из травматического пистолета житель Кемерово.

В розыск был объявлен черный BMW с номерами Новосибирской области. Водитель ехал на машине с 43-летней гражданской женой.