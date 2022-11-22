В Петербурге задержали подозреваемого в гибели женщины

В ночь на 22 ноября около 01 часа 40 минут к полицейским Красногвардейского района Пеетрбурга позвонил 23-летний местный житель, который сообщил, что во время выгула собаки в лесополосе возле дома 14 по Муринской дороге обнаружил труп женщины средних лет.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудниками полиции. Они установили, что женщина погибла от травм, полученных в результате избиения. Чуть позже была установлена личность погибшей – 33-летняя жительница Москвы. В Петербурге женщина проживала в хостелах, периодически меняя место жительства, и вела асоциальный образ жизни.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили, что к гибели москвички причастен мужчина, вызвавший полицию. Как оказалось, после совместного распития алкоголя молодой человек вызвался проводить собутыльницу до дома. Во время прогулки мужчина стал оказывать настойчивые знаки внимания своей попутчице. Женщина ответила отказом. Разозлившись, мужчина до смерти избил потерпевшую. Пытаясь уйти от ответственности, злоумышленник сам вызвал полицию.

После установления обстоятельств произошедшего полицейские передали задержанного в следственные органы для проведения процессуальных действий.