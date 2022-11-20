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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово мигрант, угрожая ножом отобрал у девушки дорогой смартфон

В Парголово мигрант, угрожая ножом отобрал у девушки дорогой смартфон

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержан мигрант, отобравший у девушки дорогой телефон

16 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась27-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный, находясь в лифтовом холле дома 10 по улице Заречной в Парголово, угрожая ножом, похитил телефон «Айфон 12» и беспроводные наушники.

Материальный ущерб составил 120000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Спустя сутки на улице Кораблестроителей по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.
Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК.

Источник: ГУ МВД
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