В Парголово мигрант, угрожая ножом отобрал у девушки дорогой смартфон

16 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась27-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный, находясь в лифтовом холле дома 10 по улице Заречной в Парголово, угрожая ножом, похитил телефон «Айфон 12» и беспроводные наушники.

Материальный ущерб составил 120000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Спустя сутки на улице Кораблестроителей по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК.