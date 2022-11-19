В Красном селе задержали подозреваемого в мошенничестве

Вчера ночью к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 11 корпус 1 по улице Бронетанковая в городе Красное Село, неизвестный мужчина, после разговора на улице с пожилой парой, повел их в неизвестном направлении, возможно это мошенник.

Неравнодушные граждане проявили бдительность, удерживали незнакомца до прибытия полиции.

Полицейские установили личность предполагаемого мошенника - 33-летний неработающий. Установлено, что утром он пришел в квартиру к 78-летней пенсионерке, и обманом получил от нее 300 000 рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Вечером того же дня злоумышленник повторно попытался обмануть пожилую женщину и под предлогом оплаты медицинского лечения пострадавшего в ДТП, убедил ее передать 800000 рублей. После чего был остановлен гражданами и передан полиции.

Деньги вернули потерпевшей, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).