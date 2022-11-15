Подросток из Петербурга прострелил себе руку на даче в Псковской области

Вчера поздним вечером около 22 часов 20 минут к полицейским Петроградского района Петербурга из больницы поступила информация о госпитализации 11-летнего мальчика с огнестрельным ранением пальца.

Опрошенный полицейскими 45-летний отец подростка пояснил, что 13 ноября около 17 часов, на даче в деревне Рябово Псковской области во время самостоятельной прогулки сын нашел в заброшенном здании предмет похожий на пистолет, при попытке самостоятельно почистить его, произошел непроизвольный выстрел. Мальчик испугался и выкинул пистолет.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.