В Ленобласти подросток получил пулю от соседа по даче

Накануне ночью к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 12-летнего подростка, которого с пулевым ранением доставили из садоводства "Лесное" массива "Белоостров", расположенного недалеко от Сертолово. Пуля попала мальчику чуть ниже спины, он переведен в одну из детских больниц Петербурга.

Известно, что пострадавший проживает на севере Петербурга и учится в пятом классе.

По предварительной информации, несколькими часами ранее, еще 2 июня, на Центральной улице в садоводстве "Лесное" в подростка из ружья выстрелил 46-летний сосед по даче. Мужчину разыскивают.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и следственный отдел Следственного комитета Всеволожска.