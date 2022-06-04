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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток получил пулю от соседа по даче

В Ленобласти подросток получил пулю от соседа по даче

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75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
pixels.com
Раненого школьника доставили в больницу во Всеволожском районе Ленобласти. Разыскивается сосед по даче

Накануне ночью к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о госпитализации 12-летнего подростка, которого с пулевым ранением доставили из садоводства "Лесное" массива "Белоостров", расположенного недалеко от Сертолово. Пуля попала мальчику чуть ниже спины, он переведен в одну из детских больниц Петербурга.

Известно, что пострадавший проживает на севере Петербурга и учится в пятом классе.

По предварительной информации, несколькими часами ранее, еще 2 июня, на Центральной улице в садоводстве "Лесное" в подростка из ружья выстрелил 46-летний сосед по даче. Мужчину разыскивают.

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и следственный отдел Следственного комитета Всеволожска.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба огнестрельное ранение подростки
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