На КАД столкнулись две легковушки и грузовик

Сегодня утром 09 часов 30 минут на 27-м километре внутреннего кольца КАД (съезд на проспект Культуры) столкнулись автомобили, которые двигались в попутном направлении – две легковушки и грузовик. Одна из легковушек от удара перевернулась на крышу и получила сильные механические повреждения. На кадрах с места видно, что в авто выбило стекла.

Как сообщили 47news в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в результате ДТП на КАД оказались заняты переходно-скоростная полоса и полоса безопасности. В ДТП никто не пострадал.