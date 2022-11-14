ента новостей

12:31
В Нурме открывается новый фельдшерско-акушерский пункт
12:15
Предлагается новый порядок установки мемориальных досок в Петербурге
12:10
В Петербурге мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное в 2006 году
12:01
Задержан «домушник», совершивший кражу из частного дома в Репино
11:57
На КАД столкнулись две легковушки и грузовик
11:52
В Петербург не допустили ввоз 25 тонн мандаринов с насекомыми
11:47
Фестиваль DESIGN ACT подвел итоги
11:18
Внедрят систему поиска мигрантов-нелегалов
10:50
В Пушкинском районе для повышения транспортной доступности запускаются инфраструктурные проекты
10:44
Улучшат такси и каршеринг
10:30
В Петербурге «Рено Логан» сбил 10-летнюю девочку
10:26
В Московском районе автоледи на «Ситроене» сбила 16-летнего подростка
10:21
Кризис недвижимости в Китае может закончиться
10:11
По меньшей мере 326 человек погибли в ходе протестов в Иране
10:08
Как помогают родителям
10:07
Развратник 12-летней девочки задержан в городе Коммунар
10:03
На КАД у Кудрово легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся
10:00
Мардан возмутился желанию петербургских депутатов устроить новогодний корпоратив с участием Киркорова
09:47
Президент Израиля предложил Нетаньяху сформировать правительство
09:33
В Отрадном мужчине прострелили колено из травмата
09:27
В результате взрыва в Стамбуле 6 человек погибли и 81 человек получили ранения
09:05
В ДТП под Кингисеппом погибли трое человек
13:23
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в оппонента в ходе дорожного конфликта
13:18
В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам более 7,6 миллиона рублей
13:01
Более шести часов тушили церковь в Янино-1
12:53
В садоводстве "Отраднинское" после пожара было обнаружено обгоревшее тело
12:49
В Санкт-Петербурге отметили день войск РХБЗ
12:47
Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с Парашютной улицей перенесли по погодным условиям
21:50
СКА проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ, на этот раз уступив в гостях «Сибири» со счётом 2:3
14:01
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в преступлении сексуального характера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На КАД столкнулись две легковушки и грузовик

На КАД столкнулись две легковушки и грузовик

0
32
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Массовое ДТП перекрыло две полосы на внутреннем кольце КАД на границе Петербурга и Ленинградской области

Сегодня утром 09 часов 30 минут на 27-м километре внутреннего кольца КАД (съезд на проспект Культуры) столкнулись автомобили, которые двигались в попутном направлении – две легковушки и грузовик. Одна из легковушек от удара перевернулась на крышу и получила сильные механические повреждения. На кадрах с места видно, что в авто выбило стекла.  

Как сообщили 47news в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в результате ДТП на КАД оказались заняты переходно-скоростная полоса и полоса безопасности. В ДТП никто не пострадал.

Источник: 47News
Все по теме: КАД ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-04-2022, 13:32
На КАД Фура с краской пробила ограждения
14-03-2022, 14:09
На КАД у Янино-1 произошло массовое ДТП
24-10-2022, 15:26
В Ленобласти "Жигули" столкнулись с большегрузом, водитель легковушки погиб
Сегодня, 10:03
На КАД у Кудрово легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся
1-06-2022, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
6-10-2021, 12:45
В Ленобласти стокнулись грузовик и иномарка

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
35
Сегодня, 11:57
На КАД столкнулись две легковушки и грузовик
0
62
Сегодня, 10:30
В Петербурге «Рено Логан» сбил 10-летнюю девочку
0
53
Сегодня, 10:26
В Московском районе автоледи на «Ситроене» сбила 16-летнего подростка
0
60
Сегодня, 10:03
На КАД у Кудрово легковой автомобиль врезался в грузовик и загорелся
Наверх