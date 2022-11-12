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Питерец.ру » Происшествия » В Торковичах подросток ограбил пенсионерку

В Торковичах подросток ограбил пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Разыскивается грабитель, напавший на престарелую жительницу Лужского района Ленинградской области

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о грабеже в поселке Торковичи. По предварительной информацмм, молодой парень напал на 85-летнюю женщину в подъезде пятиэтажки на 1-й Железнодорожной улице. Он вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой лежали банковская карта и около 20 тысяч рублей наличными.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что на вид нападавшему не больше 16 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район грабеж пенсионеры
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