В Торковичах подросток ограбил пенсионерку

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о грабеже в поселке Торковичи. По предварительной информацмм, молодой парень напал на 85-летнюю женщину в подъезде пятиэтажки на 1-й Железнодорожной улице. Он вырвал из рук пенсионерки сумку, в которой лежали банковская карта и около 20 тысяч рублей наличными.

Пенсионерка рассказала стражам порядка, что на вид нападавшему не больше 16 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).