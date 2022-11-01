Подозреваемого в краже иномарки из Петербурга задержали в Оренбургской области

Момент кражи иномарки стоимостью свыше 2,1 млн руб. с уличной парковки автосалона на Богатырском пр. попал в поле зрения камер видеонаблюдения. С заявлением о хищении автомобиля в полицию Приморского района обратился 36-летний представитель торговой организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что похищенная иномарка была переправлена в Оренбургскую обл. Вскоре она была обнаружена у д. 47 по Севастопольской улице г. Орска.

По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 59-летний житель Оренбургской обл. Расследование продолжается.