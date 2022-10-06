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Питерец.ру » Происшествия » На станции Кикерино грузовой поезд насмерть сбил мужчину

На станции Кикерино грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Опубликовал: Anton78
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Грузовой поезд насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути на станции Кикерино

Сегодня утром в восьмом часу к полицейским на транспорте поступило сообщение о происшествии на станции Кикерино, в Волосовском районе Ленинградской области. Грузовой поезд, следовавший со станции "Гатчина-Товарная-Балтийская", сбил 47-летнего жителя Ленобласти.

По предварительной информации, он перебегал пути в 50-70 метрах от переходной площадки и, предположительно, был пьян. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пешеход скончался на месте.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

По данным ОЖД, происшествие не повлияло на расписание поездов.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район
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