На станции Кикерино грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня утром в восьмом часу к полицейским на транспорте поступило сообщение о происшествии на станции Кикерино, в Волосовском районе Ленинградской области. Грузовой поезд, следовавший со станции "Гатчина-Товарная-Балтийская", сбил 47-летнего жителя Ленобласти.

По предварительной информации, он перебегал пути в 50-70 метрах от переходной площадки и, предположительно, был пьян. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пешеход скончался на месте.

Транспортная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

По данным ОЖД, происшествие не повлияло на расписание поездов.