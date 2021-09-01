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Питерец.ру » Общество » Активисты против вырубки леса

Активисты против вырубки леса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В «Зеленой коалиции» борются с уничтожением растений из Красной книги

Вырубка леса – привычное для современной действительности явление. Слова об охране окружающей природы зачастую остаются банальными лозунгами. В реальности же мы видим действия, противоположные подобным заявлениям.

«Питерец.ру» сообщает, что представители движения «Зеленая коалиция» выступают против вырубки леса в районе Приморска. Эти люди считают, что в той зоне находятся растения, входящие в Красную книгу. В частности, речь идет о редкой разновидности мха.

В этом движении намерены обратиться в прокуратуру, чтобы остановить валку леса. Активисты всерьез обеспокоены таким отношением к краснокнижным растениям. Посмотрим, удастся ли что-то сделать по этому вопросу.

К сожалению, призывы беречь природу носят абстрактный характер. Когда дело доходит до конкретной вырубки, это золотое правило почему-то забывается властями. Валка леса в Приморском лесничестве должна будет осуществляться до марта 2022 года. Пока активистам не удалось вмешать в этот процесс.

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