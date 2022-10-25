В Курортном районе обнаружили нелегальную пилораму

Сотрудники Управления ЭБиПК ГУ МВД России по г. СПб и ЛО в рамках профилактической операции «Лес» в Курортном районе Петербурга выявили пилораму, действующую с нарушением законодательства.

На участке в п. Белоостров был организован распил древесины на доски. В ходе осмотра обнаружено около 10 кубометров древесины из ели, сосны и берёзы, а также около 13 кубометров готовой продукции в виде досок.

Хозяин производства, 57-летний самозанятый мужчина, не смог предоставить документы, подтверждающие законность бизнеса. С его слов, древесину привёз на переработку знакомый. В качестве оплаты хозяин производства собирался оставить себе часть досок.

Сырье для работы мужчина покупал через интернет-объявления. И, не интересовался законностью происхождения древесины.

Обнаруженная на пилораме продукция изъята. В отношении владельца производства проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.