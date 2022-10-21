В Ленобласти у безработного украли автомобиль за 4 миллиона рублей

Вчера утром к поилцейским Волховского района Ленинградской области обратился 40-летний безработный из деревни Хвалово. Мужчина сообщил полицейским о том, что обнаружил пропажу своего новенького серебристого "Мицубиси Монтеро Спорт", который был припаркован накануне вечером возле одного из домов.

По предварительной информации, воришка обошел штатную сигнализацию и уехал со стоянки. Ущерб оценен примерно в четыре миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Обстоятельства произошедшего уточняются.