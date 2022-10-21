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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти у безработного украли автомобиль за 4 миллиона рублей

В Ленобласти у безработного украли автомобиль за 4 миллиона рублей

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21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
pxhere.com
«Мицубиси» за 4 млн рублей увели у безработного в Хвалово

Вчера утром к поилцейским Волховского района Ленинградской области обратился 40-летний безработный из деревни Хвалово. Мужчина сообщил полицейским о том, что обнаружил пропажу своего новенького серебристого "Мицубиси Монтеро Спорт", который был припаркован накануне вечером возле одного из домов.

По предварительной информации, воришка обошел штатную сигнализацию и уехал со стоянки. Ущерб оценен примерно в четыре миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район угон кража автомобиль
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