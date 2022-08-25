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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах у стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей

В Шушарах у стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей

0
23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
У петербургского стоматолога украли золотые украшения на 2 миллиона рублей

Вчера к полицейским Пушкинского района Петербурга обратился 27-летний врач стоматологической поликлиники. мужчина сообщил стражам порядка о том, что из спальни квартиры на Новгородском проспекте пропала шкатулка с золотыми украшениями на сумму 2 044 000 рублей.

Доктор подозревает в краже малознакомого «Алексанлра» и грузчиков, которые помогали ему при перевозке мебели из Шушар в Ленобласть.

Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована, видеонаблюдение отсутствует.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Пушкинский район Шушары кража
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