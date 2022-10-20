В Парголово пьяный мужчина избил и ограбил бывшую жену и ее любовника

Накануне ранним утром в квартиру женщины, на улице Николая Рубцова 11, пришел пьяный муж, с которым в настоящее время идет бракоразводный процесс. Визитер избил резиновой дубинкой женщину и находившегося в квартире ее сожителя. После этого, угрожая травматическим пистолетом, заставил перевести ему на карту 10000 рублей, забрал паспорт жены и скрылся.

Спустя несколько часов злоумышленника задержали в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).