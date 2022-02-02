В Ленобласти избили и изнасиловали пожилую женщину

В минувший четверг неизвестный мужчина проник в дом 68-летней жительницы деревни Верхние Осельки, Всеволожского района Ленинградской области. Злоумышленник избил и изнасиловал пожилую женщину. Пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами трех ребер, переломом левой глазницы, множественными ушибами рук, грудной клетки и живота, в состоянии средней степени тяжести.

Вчера полицейские задержали подозреваемого в своей квартире в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Им оказался 37-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

По данным АН «Оперативное прикрытие», мужчина с 2001 года был неоднократно судим – за кражи, угоны, разбой и даже убийство. В июне 2021 года был арестован за то, что во время совместного распития спиртных напитков с неизвестным избил собутыльника, который от полученных травм скончался.