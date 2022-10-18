В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег

Вчера вечером около 18 часов 30 минут к полицейским Соснового Бора обратилась 89-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что несколькими минутами ранее в подъезде девятиэтажки ее остановил неизвестный, назвавшись сотрудником компании-поставщика электроэнергии.

Оказавшись в квартире, собеседник указал на нарушения в электропроводке. Чтобы устранить их, женщине якобы необходимо было приобрести специальный прибор за 10 тысяч рублей. Хозяйка квартиры поддалась на уговоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).