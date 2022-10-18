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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег

В Сосновом Бору лжеэнергетик оставил пенсионерку без денег

0
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Опубликовал: Anton78
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Дама в Сосновом Бору осталась без денег, поверив лжеэнергетику в подъезде

Вчера вечером около 18 часов 30 минут к полицейским Соснового Бора обратилась 89-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что несколькими минутами ранее в подъезде девятиэтажки ее остановил неизвестный, назвавшись сотрудником компании-поставщика электроэнергии.

Оказавшись в квартире, собеседник указал на нарушения в электропроводке. Чтобы устранить их, женщине якобы необходимо было приобрести специальный прибор за 10 тысяч рублей. Хозяйка квартиры поддалась на уговоры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор мошенничество
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