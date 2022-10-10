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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик

На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик

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Опубликовал: Вадик Котов
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В ДТП на Васильевском острове пострадал 12-летний ребенок

Вчера днем около 15 часов 15 минут на регулируемом перекрестке Малого проспекта и 4-й Линии Василеостровского района Петербурга, в зоне регулируемого пешеходного перехода велосипедист совершил наезд на 34-летнюю женщину и её сына, ученика 6-го класса, переходивших проезжую часть по запрещающему сигнала светофора.
Оба пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы. Дорожная полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
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