На Васильевском острове в ДТП пострадал 12-летний мальчик

Вчера днем около 15 часов 15 минут на регулируемом перекрестке Малого проспекта и 4-й Линии Василеостровского района Петербурга, в зоне регулируемого пешеходного перехода велосипедист совершил наезд на 34-летнюю женщину и её сына, ученика 6-го класса, переходивших проезжую часть по запрещающему сигнала светофора.

Оба пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализированы. Дорожная полиция проводит проверку.