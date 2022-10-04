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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись иномарка и школьный автобус

В Ленобласти столкнулись иномарка и школьный автобус

0
44
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Форносово столкнулись иномарка и школьный автобус, есть пострадавшие

Сегодня утром около 08 часов в поселке Форносово, Тосненского района Ленинграсдкой области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом "ПАЗ". После удара иномарка вылетела в кювет. Судя по фото, в машине сработали подушки безопасности, но водитель смог выбраться самостоятельно.

В результате ДТП пострадали четверо детей, сопровождавший их взрослый и водитель легковушки. Постродавших доставили в больницу города Тосно.

Последствия ДТП ликвидируют дежурные смены тосненского поисково-спасательного отряда и 86-й пожарной части. На месте аварии работают девять человек, задействованы две единицы техники.

Источник: 47News
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