В Ленобласти столкнулись иномарка и школьный автобус

Сегодня утром около 08 часов в поселке Форносово, Тосненского района Ленинграсдкой области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом "ПАЗ". После удара иномарка вылетела в кювет. Судя по фото, в машине сработали подушки безопасности, но водитель смог выбраться самостоятельно.

В результате ДТП пострадали четверо детей, сопровождавший их взрослый и водитель легковушки. Постродавших доставили в больницу города Тосно.

Последствия ДТП ликвидируют дежурные смены тосненского поисково-спасательного отряда и 86-й пожарной части. На месте аварии работают девять человек, задействованы две единицы техники.