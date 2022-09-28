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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам

В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам

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43
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Сотрудниками полиции задержан гражданин, делавший «фиктивный» ремонт пенсионерам

7 и 8 сентября на сотовый 75-летней пенсионеркия, проживающей в Адмиралтейском районе Петербурга, позвонил неизвестный и предложил свои услуги по ремонту квартиры. Далее он составил лист замера, товарный чек и рукописную расписку за получение денежных средств, получив денежные средства в сумме 26 950 рублей, однако до настоящего времени указанные работы в полном объеме не выполнил, денежные средства не вернул.

22 сентября обратилась 81-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что она заключила договор с одним из ИП по установке окон. За изготовление и установку окон заявитель перевела денежные средства в размере 16765 рублей. Работы также были не выполнены.

27 сентября за совершения данных преступлений задержан гражданин одного из сопредельных государств, 1988 г. рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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