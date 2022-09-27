В Автово пенсионерка лишилась 800 тысяч рублей поверив в историю про ДТП

Вчера днем 81-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, которая представилась, как ее дочь Татьяна и сообщила что попала в ДТП в Швеции. Для решения вопроса, сказала лже-дочь, ей необходимы деньги, которые надо будет передать посреднику-курьеру.

Через два с половиной часа к пожилой женщине явился неизвестный, которому она передала 360 000 рублей, 83 000 шведских крон, 360 евро. Общий ущерб составил 806 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничесвто).

Полицейские изъяли записи видеонаблюдения и отпечатки пальцев преступника.