В Ленобласти "ВАЗ" врезался в столб и перевернулся, погиб водитель

По предварительной информации, ДТП произошло вчера поздним вечером около 23 часов на на Ленинградском шоссе в посёлке Павлово, в Кировском районе Ленобласти. Автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, врезался в бордюр, а затем в опору освещения - машина перевернулась.

Как сообщает дорожная полиция, в результате ДТП на месте погиб водитель. Известно, что автомашина принадлежит жителю Дагестана. Личность погибшего устанавливается. На вид ему лет 30 - 35.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.