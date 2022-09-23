В Петербурге задержали «охотников» за дорогостоящими смартфонами

Поздним вечером 15 сентября к полицейским 5-го отдела полиции Фрунзенского района Петербурга с заявлением об ограблении обратился 34-летний мужчина. Через интернет потерпевший выложил объявление о продажи смартфона «iPhone 13». Встречу с потенциальным покупателем продавец назначил возле дома 4​ по улице Белы Куны. Подошедший мужчина сел в автомобиль потерпевшего и взял для осмотра смартфон. В этот момент к автомобилю подошел второй мужчина, под предлогом закурить открыл дверь, выхватил из рук «покупателя» смартфон стоимостью 90 тысяч рублей и убежал. По данному факту​ было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабёж).

Спустя четыре дня, в этом же районе произошел похожий инцидент, но в больших масштабах. ​29-летний владелец четырех «айфонов» последней 14-й серии выложил в интернет объявление об их продаже за 530 тысяч рублей. Встреча с покупателем была назначена на 19 сентября возле станции метро «Международная». В назначенное время к владельцу смартфонов подошёл «покупатель», осмотрел гаджеты и предложил пройти к его машине для оплаты. В этот момент к ним подбежал мужчина в маске. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, он потребовал отдать сумку с телефонами. Попытки продавца удержать сумку были тщетны. Налетчик несколько раз выстрелил в воздух, после чего «покупатель» и нападавший объединили усилия: избили потерпевшего, брызнули ему в лицо из газового баллончика, отобрали сумку с «айфонами» и убежали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

При осмотре места происшествия полицейские установили, что злоумышленник стрелял из сигнального пистолета.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники «разбойного» отдела Управления уголовного розыска совместно с сыщиками Фрунзенского района установили и в ночь на 21 сентября задержали обоих подозреваемых. Около 1 часа ночи в своей квартире в деревне Лупполово Всеволожского района Ленобласти был задержан 30-летний охранник сетевого супермаркета, ранее неоднократно судимый. Затем в 5 часов утра в городе Мурино оперативники задержали 24-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. В момент задержания молодой человек, будучи фанатом компьютерных игр, «зависал» в интернет-клубе. При себе у него обнаружили и изъяли два «айфона» в упаковке с последнего нападения.

Подозреваемых задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.