В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП

Вчера днем около 14 часов 00 минут 62-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь задним ходом возле дома 67 по Заневскому проспекту совершил наезд на двух женщин-пешеходов, 1974 и 1979 годов рождения, после чего совершил наезд на здание ТРК «Заневский каскад», повредив при этом витрину.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП обе женщины в состоянии средней тяжести госпитализированы в лечебное учреждение.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожного происшествия.