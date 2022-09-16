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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП

В Красногвардейском районе два человека пострадали в ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Красногвардейском районе выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали две женщины-пешехода

Вчера днем около 14 часов 00 минут 62-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь задним ходом возле дома 67 по Заневскому проспекту совершил наезд на двух женщин-пешеходов, 1974 и 1979 годов рождения, после чего совершил наезд на здание ТРК «Заневский каскад», повредив при этом витрину.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем. В результате ДТП обе женщины в состоянии средней тяжести госпитализированы в лечебное учреждение.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего дорожного происшествия.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район ДТП
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