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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 17-летний турист из Ижевска устроился курьером к телефонным мошенникам

В Петербурге 17-летний турист из Ижевска устроился курьером к телефонным мошенникам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY
Пока мать с сестрой осматривали достопримечательности, молодой человек устроился курьером к телефонным мошенникам

10 и 12 августа в полицию Кировского района Петербурга с заявлениями обратились две пожилые местные жительницы.

87-летней Марии Николаевне 8 августа на сотовый позвонила неизвестная девушка, представилась внучкой, призналась, что сбила человека и попросила 800 тысяч рублей для урегулирования вопросов. Пенсионерка сказала, что такой суммы у нее нет, и предложила 150 тысяч рублей. На том конце трубку взял мужчина и проинструктировал пожилую женщину: деньги необходимо завернуть в полотенце и передать курьеру. На следующий день в дверь квартиры Марии Николаевны на улице Лени Голикова позвонил молодой человек, которому она и передала деньги.

Аналогичная история произошла 12 августа с 84-летней Валентиной Галактионовной, проживающей на улице Танкиста Хрустицкого. Прибывшему курьеру пенсионерка отдала 100 тысяч рублей в помощь своей «внучке», попавшей в ДТП.

По обоим фактам следователи УМВД России по Кировскому району возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования оперативники уголовного розыска установили, что к обеим женщинам за деньгами приходил один и тот же молодой человек.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность злоумышленника: 17-летний Даниил, житель Ижевска. К этому моменту молодой человек уже уехал домой.

18 августа сотрудники уголовного розыска съездили в Ижевск и задержали Даниила. Сыщикам молодой человек рассказал, что приехал в Петербург на несколько дней с матерью и сестрой в качестве туристов. Пока родственницы осматривали достопримечательности города, параллельно решил подзаработать. В мессенджере нашел предложение, которое обещало 10% от вырученной суммы, чем придется заниматься - понимал.

Даниила допросили в качестве подозреваемого и, с учетом возраста, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь усилия полицейских направлены на установление остальных участников мошеннической схемы.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
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