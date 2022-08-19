В Петербурге в клубе двое молодых людей зажгли файеры, от искр которых пострадали две девушки

Вчера вечером около 21 часа 45 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение о том, что в одном из в ночных клубов по Кожевенной Линии на концерте в толпе двое посетителей зажгли файеры, в результате чего есть пострадавшие.

Прибывшие на место полицейские установлили, что двое неизвестных молодых людей, находясь в помещении клуба зажгли файеры, от искр которых пострадали две девушки.

Молодых людей служба охраны вывела из зала, после чего они скрылись.

Пострадавшие девушки с травмами глаз бригадой скорой помощи доставлены в лечебное учреждение и после оказания медицинской помощи отпущены.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию скрывшихся.