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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга двое молодых людей ограбили АЗС

На севере Петербурга двое молодых людей ограбили АЗС

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
Двое молодых людей подозреваются в трех грабежах на одной и той же автозаправочной станции в Выборгском районе Петербурга

14 января 2021 года в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что около 2 часов ночи двое неизвестных вошли в помещении АЗС на Придорожной аллее и совершили хищение четырех канистр моторного масла.

Находившаяся за кассовым аппаратом девушка-администратор предупредила злоумышленников их о вызове сотрудников полиции, однако неизвестные на требование вернуть товар не отреагировали и с похищенным с места происшествия скрылись.

19 января в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска на улице Есенина по подозрению в совершении данного преступления задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители, 18 и 24 лет, проживающие по соседству на улице Руднева, оба неработающие.  Младший в настоящее время находится под следствием за угрозу убийством, а старший ранее неоднократно судим за множество краж, незаконный оборот наркотиков и мошенничество.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлена причастность указанных лиц к совершению абсолютно таких же преступлений в этой же АЗС: в ночь на 9 декабря прошлого года и 9 января этого года молодые люди открыто похитили несколько канистр моторного масла. Однако ранее представители АЗС по данным фактам в полицию не обращались.

По всем трем указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает иные эпизоды противоправной деятельности задержанных.


Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район грабеж
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