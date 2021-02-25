В Петербурге угнанную «Волгу» отбуксировали на другой «Волге»

В минувший вторник к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 66-летнего сотрудника охранного предприятия о том, что в тот день от дома 6 по улице Белградской неизвестный преступник совершил хищение принадлежащего ему автомобиля «Волга». Ущерб составил 80 тысяч рублей. При этом очевидцы сообщили автовладельцу, что транспортное средство отбуксировали на другой «Волге».

Спустя несколько минут сотрудниками ГИБДД автомобильный «дуэт» был остановлен. За рулем автомобиля-буксировщика находился 18-летний учащийся колледжа. На угнанной «Волге» были установлены подложные номера. Также в салоне автомобиля находились еще двое 19-летних молодых людей. Задержанные доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.