В Сосновом Бору аферисты выманили у пожилого мужчины 170 тысяч рублей

Вчера к полицейским Соснового Бора обратился 82-летний дворник одной из местных школ. Пожилой мужчина рассказал стражам порядка о том, что ещё в начале года он наткнулся в интернете на рекламу компании, которая обещала вернуть деньги неудачным инвесторам. Пенсионер имел такой опыт. В прошлом он уже пытался инвестировать через брокерскую фирму-посредника почти миллион рублей в акции нефтегазовой компании. Однако посредник оказался мошенником и отказался возвращать вложенные средства. Мошенниками оказались и те, кто обещал вернуть прогоревшие инвестиции. Свои услуги они оценили почти в 170 тысяч рублей. После получения указанной суммы они перестали выходить на связь.

По данному факут возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).