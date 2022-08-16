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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан мигрант, избивший автовладельца за замечание

В Ленобласти задержан мигрант, избивший автовладельца за замечание

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Задержан мигрант-«обочечник», избивший автовладельца за замечание

В минувшее воскресенье около полудня в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области на Главной улице образовалась обычная для выходного дня дорожная «пробка», в которой большинство автовладельцев законопослушно коротало время. Исключение составил автомобиль «Дэу Матиз», водитель которого попытался объехать затор по обочине. В ответ водитель малолитражки услышал справедливое замечание от водителя «Ситроена», 28-летнего жителя Мурино, который с семьей ехал отдохнуть на озеро.

Это настолько возмутило нарушителя, что он остановился, вышел из машины и набросился на обидчика, предварительно вооружившись гвоздодером. Нападавшему помогал пассажир «Матиза», вооруженный камнем. Они нанесли несколько ударов водителю «Ситроена», после чего уехали. В тот же день потерпевший обратился с заявлением в полицию Всеволожского района. Полицейские сразу же уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью).

На следующий день, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали водителя малолитражки. Им оказался 35-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающий в Мурино. При этом оказалось, что злоумышленник уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного полицией Калининского района по статье 158 УК РФ (кража).

По новому уголовному делу подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Полицией приняты меры к розыску и задержанию второго участника дорожного конфликта.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
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