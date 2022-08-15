В Курортном районе задержали охотников за чёрным металлом

Наряд ДПС Курортного района Петербурга во время ночного патрулирования на трассе «Скандинавия» обратил внимание на два каршеринговых микроавтобуса «Форд Транзит», стоящие у обочины. При виде полицейских из машин выскочили пятеро мужчин и бросились бежать в сторону ближайшего леса. Сотрудникам полиции удалось задержать троих беглецов, уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 30 лет.

Осмотр салонов микроавтобусов объяснил причину бегства их пассажиров. Полицейские обнаружили и изъяли 100 чугунных решеток, которые, как выяснилось, совсем недавно прикрывали водоотводные лотки ливневой канализации на участке трассы от заезда на ЗСД до реки Сестра в районе поселка Солнечное.

Задержанную троицу доставили для разбирательства в отдел полиции. Выяснилось, что решетки были похищены для последующей продажи в пункт приема металлолома. По данному факту следователем ОМВД России по Курортному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Причиненный ущерб городу оценен в сумму более 700 тысяч рублей.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию остальных охотников за металлоломом. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности участников группы.