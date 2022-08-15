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Питерец.ру » Происшествия » В Курортном районе задержали охотников за чёрным металлом

В Курортном районе задержали охотников за чёрным металлом

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Опубликовал: Anton78
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В Курортном районе дорожной полицией по «горячим» следам задержаны охотники за чёрным металлом

Наряд ДПС Курортного района Петербурга во время ночного патрулирования на трассе «Скандинавия» обратил внимание на два каршеринговых микроавтобуса «Форд Транзит», стоящие у обочины. При виде полицейских из машин выскочили пятеро мужчин и бросились бежать в сторону ближайшего леса. Сотрудникам полиции удалось задержать троих беглецов, уроженцев одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 25 до 30 лет.

Осмотр салонов микроавтобусов объяснил причину бегства их пассажиров. Полицейские обнаружили и изъяли 100 чугунных решеток, которые, как выяснилось, совсем недавно прикрывали водоотводные лотки ливневой канализации на участке трассы от заезда на ЗСД до реки Сестра в районе поселка Солнечное.

Задержанную троицу доставили для разбирательства в отдел полиции. Выяснилось, что решетки были похищены для последующей продажи в пункт приема металлолома. По данному факту следователем ОМВД России по Курортному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Причиненный ущерб городу оценен в сумму более 700 тысяч рублей.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию остальных охотников за металлоломом. Устанавливаются иные факты противоправной деятельности участников группы.

Источник: ГУ МВД
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