ента новостей

12:16
В Петербурге обнаружили повешенного мужчину
11:59
В Ленобласти обокрали пенсионерку
11:47
В Петербурге задержали двоих молодых людей за угон автомобиля
11:40
В Петербурге двое мигрантов обокрали пенсионера, но были задержаны
11:33
В Петербурге кассир гипермаркета похитила «кредитку» пенсионерки
11:29
В Колпино задержали стрелявшего у магазина
11:16
В Купчино задержали квартирного вора
11:11
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
11:08
Беглов «доверил» благотворительный фонд для жителей Донбасса Захватову
10:40
Мошенники занялись электронными кошельками
10:12
Читают все: петербуржцы без остановки четыре часа будут читать стихи и прозу
10:06
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты
09:54
Войска Шри-Ланки сносят лагерь протестующих возле офиса президента
09:45
От транспортного налога откажутся?
09:25
В Ленобласти задержан организатор подпольной наркофабрики
08:37
Офтальмолог о чернике и моркови
00:02
В баскетбольном «Зените» два новичка – Калеб Хоумсли и Томас Вимбуш
19:32
Джаз с оркестром у моря
19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
18:52
Контрабанда и контрафакт: что собой представляет современный центр Петербурга?
18:48
Вишневский раскритиковал постановочный характер эфира ЦУР о «реновации по-бегловски»
15:53
Фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest»
15:37
Дима Билан выступит на ROOF FEST 2022 в Петербурге
13:56
Над Петербургом пролетели авиационные экипажи в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду
13:54
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы
13:50
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в обмане пенсионера
13:46
В Мурино полицейские обнаружили 400 граммов синтетических наркотиков
13:42
В Петербурге задержан «домушник»
12:50
В Петербурге задержали мигранта, управлявшего «каршерингом» по подложному аккаунту
11:04
В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге кассир гипермаркета похитила «кредитку» пенсионерки

В Петербурге кассир гипермаркета похитила «кредитку» пенсионерки

0
26
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
© CC0
В Выборгском районе Петербурга кассир гипермаркета похитила «кредитку» пенсионерки

В минувший вторник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1948 года рождения, с заявлением о том, что в период с 20 часов 20 минут до 22 часов 03 минут с ее банковской карты, которую она забыла в одном из гипермаркетов, было списано 13 транзакциями 6640 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Выборгского района Петербурга в своей квартире на проспекте Луначарского, за совершение данного преступления была задержана 57-летняя кассир гипермаркета.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-06-2022, 17:03
В Ленобласти задержали мужчину, похитившего денежные средства у пенсионерки
21-04-2022, 13:23
В Петербурге задержан угонщик автомобиля «Смарт»
10-06-2022, 11:59
В Петербурге задержали вора-рецидивиста
Сегодня, 11:11
В Петербурге задержали мужчину, обманувшего пенсионерку
3-02-2022, 14:14
В Петербурге задержали мужчину, который похитил деньги с банковской карты пенсионерки
5-05-2022, 12:30
В Петербурге задержали мужчину, который похитил денежные средства у пенсионерки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
135
Вчера, 11:04
В Ленобласти пенсионер на иномарки сбил подростка на мопеде
0
125
Вчера, 10:34
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
0
116
Вчера, 10:22
В Ленобласти лопнувшее колесо легковушки прилетело в автобус
0
159
20-07-2022, 12:27
В Ленобласти иномарка врезалась в рейсовый автобус
Наверх