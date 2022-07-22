В Петербурге кассир гипермаркета похитила «кредитку» пенсионерки

В минувший вторник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1948 года рождения, с заявлением о том, что в период с 20 часов 20 минут до 22 часов 03 минут с ее банковской карты, которую она забыла в одном из гипермаркетов, было списано 13 транзакциями 6640 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Выборгского района Петербурга в своей квартире на проспекте Луначарского, за совершение данного преступления была задержана 57-летняя кассир гипермаркета.