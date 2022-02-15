Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны

В полицию Выборгского района Санкт-Петербурга с заявлением о хищении денежных средств и банковской карты обратился 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в доме по улице Асафьева.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и выяснили, что пенсионер решил у себя сделать ремонт, для этого по рекомендации соседей пригласил к себе домой 40-летнего мужчину.

Некоторое время последний мужчина выполнял взятые на себя обязательства, в один момент он не вышел на работу.

После осмотра своей квартиры владелец обнаружил отсутствие 170 тысяч рублей наличными и банковской карты, с которой впоследствии были списаны денежные средства. Сумма общего ущерба составила 390 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга по подозрению в совершении данного преступления у дома по 1-му Казанскому проезду в городе Москве задержали уроженца города Анапы, без определённого места жительства, ранее судимого за кражу.

Со слов подозреваемого, пароль от банковской карты он подсмотрел, когда ходил вместе с пенсионером покупать строительные материалы для ремонта, а в Москву он уехал специально, с целью избежать наказания за совершённое преступление.

Мужчина был доставлен в Санкт-Петербург, где в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста. Сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.