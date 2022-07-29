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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки

Полицейские задержали парочку за кражу у 89-летней пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки

Вчера днем сотрудники управления уголовного розыска Главка в результате оперативно-розыскных мероприятий на автозаправочной станции на Гостилицком шоссе в автомобиле «ВАЗ 2109» задержали пару из Тверской области: 29-летнего гражданина одного из сопредельных государств и 22-летнюю уроженку Ростовской области.

Молодые люди подозреваются в краже денег у престарелой жительницы города Сосновый Бор. По данным полиции, за час до этого злоумышленники под предлогом проверки и ремонта вентиляционной системы проникли в квартиру 89-летней пенсионерки в доме № 24 на Ленинградской улице. Пока мужчина отвлекал хозяйку, его подельница нашла припрятанные деньги, 75 тысяч рублей, и похитила их.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор кража пенсионеры
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