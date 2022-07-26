В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались

Вчера в ДТП на Колпинском шоссе в Петербурге погиб 42-летний житель поселка Форносово и его 41-летняя знакомая. Около 21 часа 30 минут мотоцикл "Сузуки", которым управлял мужчина,совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" под управлением 44-летнего гражданина Киргизии. Микроавтобус поворачивал на Автомобильную заправочную станцию. "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев сообщала, что после удара мотоцикл загорелся.

Мотоцикл, по данным ГИБДД, не зарегистрирован. Права на управление байком погибшему не выдавались. С начала этого года мужчину семь раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. У водителя микроавтобуса штрафов нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы дорожной полиции.