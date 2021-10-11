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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста

В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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В Волосовском районе Ленинградской области велосипедист  госпитализирован после встречи с микроавтобусом

Вчера утром, около 09 часов 30 минут в поселке Кикерино, Волосовского района Ленинградской области микроавтобус "Форд Транзит" на краю проезжей части сбил мужчину с велосипедом, на котором были закреплены пластиковые панели. В руке хозяин велобайка держал оконную раму. По предварительным данным, под колеса микроавтобуса угодил местный сборщик хлама.

Велосипедист, на вид которому около 50 лет, доставлен в больницу с тяжелыми травмами головы и гематомами. Пострадавший помещен в реанимацию. Его данные, а также причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Волосовский район ДТП велосипеды Ленобласть
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