В Ленобласти фура съехала в кювет и перевернулась. Погиб пассажир

Накануне вечером около 20 часов 30 минут на региональной трассе 41К-010 на подъезде к городу Коммунар, в Гатчинском районе Ленинградской области съехала в кювет и перевернулась фура Volvo FM с областными номерами. Управлял большегрузом 24-летний гражданин республики Таджикистан.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте. В ДТП погиб 41-летний пассажир, гражданин Узбекистана.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).