В Ленобласти голый по торс мужчина ударил ножом оппонента

Вчера ночью во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу с ножевым ранением живота был доставлен 37-летний мужчина. По предварительным данным, на него напал агрессор возле одного из домов на улице Аэропортовской.

Нападавший выбежал со стороны озера Пожарное. Он был с обнажённым торсом, в коротких штанах, а в руках держал не только нож, но и отвёртку. Нож у странного мужчины удалось отобрать, после чего он убежал в лес.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).