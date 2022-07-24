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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти голый по торс мужчина ударил ножом оппонента

В Ленобласти голый по торс мужчина ударил ножом оппонента

0
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Опубликовал: Anton78
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Голый по торс мужчина с отверткой и ножом выбежал из леса и атаковал оппонента во Всеволожске

Вчера ночью во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу с ножевым ранением живота был доставлен 37-летний мужчина. По предварительным данным, на него напал агрессор возле одного из домов на улице Аэропортовской.

Нападавший выбежал со стороны озера Пожарное. Он был с обнажённым торсом, в коротких штанах, а в руках держал не только нож, но и отвёртку. Нож у странного мужчины удалось отобрать, после чего он убежал в лес.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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