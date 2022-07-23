В Ленобласти иномарка сбила подростка на велосипеде

Вчера вечером около 19 часов 30 минут на пересечении улиц Майора Балакана и Лейтенанта Жука в садоводстве при Всероссийском НИИ токов высокой частоты в Юкках, вр Всеволожском районе Ленинградской области автомобиль Skoda Rapid совершила наезд на 11-летнего подростка на велосипеде. Мальчика с травмой головы и переломом ноги доставили в ближайшее лечебное учреждение.

Автомобилем, по данным ГИБДД, управлял 49-летний житель Петербурга. Установлено, что в течение года его штрафовали один раз за езду с просроченным страховым полисом.

По факту произошедшего дорожного происшествия инспекторами ДПС проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.