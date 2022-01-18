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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку

В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку

0
73
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Шестиклассник попал под иномарку в Московском районе Петербурга

Вчера днем, около 15 часов 10 минут возле дома 35 по проспекту Космонавтов, в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Под колеса автомобиля Toyota RAV4 попал 12-летний ученик 6 класса. Мальчик в зоне регулируемого пешеходного перехода перебагал улицу на красный свет.

Школьника с различными травмами, в состоянии  средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

По данным АН «Оперативное прикрытие», 35-летний водитель иномарки к административной ответственности в 2021-2022 годах за нарушение ПДД не привлекался.

Источник: Конкретно.ру
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