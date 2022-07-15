ента новостей

11:50
На трассе А-121 «Сортавала» в Ленобласти ограничат пропускную способность
11:46
В Ленобласти поймали на улице подозреваемого в насилии над дочерью жены
11:39
Чиновница получит награду после сорванной выставки о Мариуполе в Петербурге
10:30
В Республику Беларусь отправлено более 31 тонны шампиньонов, произведенных в Ленинобласти
10:26
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже – буксирного состава
09:10
В Ленобласти мужчину зарезали из-за громкой музыки
22:42
Над Кронштадтом состоялась первая тренировка пролета морской авиации в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду
22:36
Белая полоса «Красного треугольника»?
20:51
Трэй Томпкинс компенсирует для баскетбольного «Зенита» отъезд Джордана Мики
15:16
В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет
13:59
В Ленобласти ранее задержанному сбытчику наркотиков «добавили» уголовное дело
11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
11:16
В Петербурге раскрыто убийство 14-летней давности
11:09
На КАД между развязками с ЗСД и Московским шоссе перекроют две полосы движения
10:58
В Петербурге задержали афериста обманувшего пенсионера
10:51
В Металлострое задержан стрелявший в Невском районе Петербурга
10:35
В Петрбурге ищут группу граждан, избивших директора магазина и похитивших товар
06:08
Евро серьезно упал
05:31
Сотрудники ИКЕА увольняются
05:19
Пришла оспа обезьян
20:09
Кардиохирург СПбГУ разработал нейросеть для лечения пациентов с заболеваниями сердца
20:02
На развязке КАД и ЗСД полностью перекроют съезд
19:48
Беглов доверил восстановление Мариуполя компании, внесённой в Реестр недобросовестных поставщиков
16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
16:31
Видео с камер наблюдения за стрельбой в школе Увальде вызывает пристальное внимание правоохранительных органов
16:21
Markul выступит с сольным концертом в Петербурге
16:18
В Колпинском районе установили мошенника, который похитил деньги у пенсионера
15:54
В Петербурге задержали «карманницу», укравшая телефон
15:49
В Петербурге полицейские задержали гражданина, стрелявший в женщину
14:04
Гидроплан рухнул в Вуоксу после жесткой посадки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчину зарезали из-за громкой музыки

В Ленобласти мужчину зарезали из-за громкой музыки

0
76
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Тихвине мужчину зарезали из-за громкой музыки. Задержан сосед

Вчера во втором часу ночи к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в подъезде на пятом этаже дома №4 в четвертом микрорайоне Тихвина лежит мужчина в крови. Прибывший наряд полиции обнаружил на месте тело 37-летнего жителя этого дома с ножевым ранением.
Возле подъезда задержали подозреваемого также проживающего в доме. По предварительным данным, у него возник конфликт с ныне погибшим из-за громкой музыки. Финалом ссоры стал удар ножом в грудь. 

Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый помещён в камеру. Там ему все знакомо - привлекался и осуждался неоднократно, но тяжелых статей у него в биографии не было.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ножевое ранение убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-03-2022, 10:52
В Ленобласти парень во время ссоры сбросил девушку с балкона на четвертом этаже
26-06-2022, 13:16
В Ленобласти у инвалида отобрали пакет с продуктами
30-05-2022, 12:16
В Ленобласти ищут мужчину ударившего женщину ножом
4-05-2022, 14:35
В Ленобласти машинист грейдера напал с ножом на водителя
15-09-2020, 11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
1-07-2022, 11:30
В Ленобласти задержали мужчину, который выманивал интимные фотографии у школьниц

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
221
Вчера, 15:16
В Ленобласти подросток на скутере съеха в кувет
0
172
Вчера, 11:33
В центре Петербурга иномарка сбила подростка
0
122
13-07-2022, 16:52
В Ленобласти два большегруза столкнулись на платной федеральной трассе
0
123
13-07-2022, 10:36
В Ленобласти в ДТП погибла 74-летняя женщина-водитель
Наверх