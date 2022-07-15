В Ленобласти мужчину зарезали из-за громкой музыки

Вчера во втором часу ночи к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в подъезде на пятом этаже дома №4 в четвертом микрорайоне Тихвина лежит мужчина в крови. Прибывший наряд полиции обнаружил на месте тело 37-летнего жителя этого дома с ножевым ранением.

Возле подъезда задержали подозреваемого также проживающего в доме. По предварительным данным, у него возник конфликт с ныне погибшим из-за громкой музыки. Финалом ссоры стал удар ножом в грудь.

Районный отдел СК Ленобласти возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый помещён в камеру. Там ему все знакомо - привлекался и осуждался неоднократно, но тяжелых статей у него в биографии не было.