В Дубровке задержали троих автоугонщиков

Вчера вечером возле панельного пятиэтажного дома на улице Томилина в поселке Дубровка, Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 36-летнего жителя города Лодейное Поле и двоих жителей Петербурга 38 и 50 лет. Всех троих задержанных подозревают в краже автомобиля "Киа Стингер" красного цвета, 2019 года выпуска. Автомашина была припаркована возле того же дома в Дубровке. Иномарка в начале июне пропала от 27-этажного дома на улице Новой в Мурино. 34-летний хозяин оценил ущерб в 2,1 миллион рублей.

Всех троих подозреваемых процессуально задержали на двое суток. Известно, что младший из них в прошлом привлекался к ответственности за хранение и сбыт наркотиков.