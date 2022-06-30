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Питерец.ру » Происшествия » В Дубровке задержали троих автоугонщиков

В Дубровке задержали троих автоугонщиков

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Опубликовал: Вадик Котов
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Подозреваемые в угоне иномарки стоимостью двух миллионов рублей попались полиции во Всеволожском районе Ленобласти.

Вчера вечером возле панельного пятиэтажного дома на улице Томилина в поселке Дубровка, Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 36-летнего жителя города Лодейное Поле и двоих жителей Петербурга 38 и 50 лет. Всех троих задержанных подозревают в краже автомобиля "Киа Стингер"  красного цвета, 2019 года выпуска. Автомашина была припаркована возле того же дома в Дубровке. Иномарка в начале июне пропала от 27-этажного дома на улице Новой в Мурино. 34-летний хозяин оценил ущерб в 2,1 миллион рублей.

Всех троих подозреваемых процессуально задержали на двое суток. Известно, что младший из них в прошлом привлекался к ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район кража угон автомобиль
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