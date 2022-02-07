В Ленобласти у мужчиы под угрозой ножа отобрали крестик и телефону

Вчера вечером, около 20 часов на улице Машиностроителей в городе Тихвин сотруднкии полиции задержали 39-летнего безработного из деревни Кайвакса. Мужчину подозревают в разбойном нападении на 38-летнего ремонтника.

Со слов потерпевшего, нападение произошло в половине шестого утра в субботу. Незнакомец с ножом похитил у него 6,5 тысяч рублей наличными, цепочку с крестиком и мобильный телефон, после чего скрылся.

Известно, что подозреваемый прежде привлекался за грабеж и мошенничество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).