В Металлострое таксист изнасиловал пассажирку

Ранним утром минувшего четверга около 4 часов 20 минут 30-летняя женщина вызвала скорую помощь на Полевую улицу в поселке Металлстрой, Колпинского района Петербурга. Медики констатировали ушиб наружных половых органов вследствие изнасилования.

По словам женщины, около 4 часов во дворе дома была изнасилована водителем такси. Пострадавшая была доставлена в Горбольницу № 26.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», было установлено, что к совершению данного преступления причастен 25-летний гражданин Узбекистана, который передвигается на Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс такси».

23 июня около 21 часа иномарка была остановлена возле дома 49 по Петергофскому шоссе. Мигрант помещен в изолятор временного содержания.