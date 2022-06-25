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Питерец.ру » Происшествия » В Металлострое таксист изнасиловал пассажирку

В Металлострое таксист изнасиловал пассажирку

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полиция раскрыла изнасилование подвыпившей пассажирки такси в Колпинском районе

Ранним утром минувшего четверга около 4 часов 20 минут 30-летняя женщина вызвала скорую помощь на Полевую улицу в поселке Металлстрой, Колпинского района Петербурга. Медики констатировали ушиб наружных половых органов вследствие изнасилования.

По словам женщины, около 4 часов во дворе дома была изнасилована водителем такси. Пострадавшая была доставлена в Горбольницу № 26.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», было установлено, что к совершению данного преступления причастен 25-летний гражданин Узбекистана, который передвигается на Hyundai Solaris с логотипом «Яндекс такси».

23 июня около 21 часа иномарка была остановлена возле дома 49 по Петергофскому шоссе. Мигрант помещен в изолятор временного содержания.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Колпинский район Металлострой изнасилование такси
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