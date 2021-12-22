В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 40-летней гражданки Киргизии, которая сообщила о тмо, что накануне ночью, около 02 часов её изнасиловал 24-летний гражданин Таджикистана. В это время мужчина и женщина проезжали в качестве пассажиров в такси. Насильник был в состоянии алкогольного опьянения, уточнила потерпевшая, место преступления указать точно она затруднилась. Высадил он ее на пересечении Лоцманской улицы и набережной Фонтанки.

Водителем такси (частником) оказался 30-летний гражданин Узбекистана.

Подозреваемого задержали вчера в кафе на улице Ефимова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).