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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси

В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси

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56
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Адмиралтейском районе Петербурга пьяный мигрант изнасиловал подружку в такси

Вчера к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 40-летней гражданки Киргизии, которая сообщила о тмо, что накануне ночью, около 02 часов её изнасиловал 24-летний гражданин Таджикистана. В это время мужчина и женщина проезжали в качестве пассажиров в такси. Насильник был в состоянии алкогольного опьянения, уточнила потерпевшая, место преступления указать точно она затруднилась. Высадил он ее на пересечении Лоцманской улицы и набережной Фонтанки.

Водителем такси (частником) оказался 30-летний гражданин Узбекистана.

Подозреваемого задержали вчера в кафе на улице Ефимова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Адмиралтейский район изнасилование насильник
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