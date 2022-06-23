Пожарные утром тушили горящий фасад дома в Кудрово

Сегодня ранним утром около 7 часов 04 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Английской, 2, в Кудрово, Всеволожского района Ленинградской области. На место происшествия выехали дежурные смены 101, 149 и 150 пожарных частей: 20 человек на пяти машинах. Выяснилось, что горели три квадратных метра балкона квартиры на 14 этаже.

Судя по фото в соцсетях, пожар привлек внимание соседей. Высунувшись из окон, они смотрели на языки пламени.

Пожар был полностью ликвидирован в 7 часов 37 минут. Эвакуация жильцов не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало.

Причины произошедшего устанавливает дознание МЧС Всеволожского района Ленобласти. В комментариях в соцсетях пользователи обращают внимание на соседей, которые выбрасывают не потушенные сигареты со своих балконов.